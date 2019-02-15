За шесть лет Рязанская область получит 52 миллиарда на развитие нацпроектов

За шесть лет на реализацию нацпроектов Рязанская область получит 52 миллиарда рублей, из них 38 выделят из федерального бюджета, сообщил сайт регионального правительства.
Николай Любимов отметил, что регион участвует в 11 нацпроектах.
По словам губернатора, все проекты носят амбициозный характер. Изменения должны произойти за счет повышения качества экономики и социальной политики. «Спектр очень широкий. Это демография: снижение смертности, увеличение рождаемости и продолжительности жизни, улучшение дорог, повышение производительности труда», — сказал глава региона.
Ранее сообщалось, что в 2019 году регион получит из федерального бюджета более
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