В Рязанской области откроется первый в России грибной ресторан, передает «
«Хорошие перспективы в регионе имеет гастрономический туризм. Мы создали меню рязанской кухни, оно очень интересное. Есть пословица „В Рязани — грибы с глазами“, у нас в этом году открывается единственный в России грибной ресторан», — отметил глава региона.
Кроме того, он заявил, что иностранным гостям Рязань может быть привлекательна как центр военного туризма.
Основным объектом может стать училище ВДВ, где к столетию провели масштабную реконструкцию, в том числе в музеях парашютов и военной техники.
Также губернатор напомнил о