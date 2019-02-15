С понедельника, 18 февраля, в Рязани изменится расписание автобуса №13 в будние дни. Об этом сообщил
Отправление автобусов:
ТЦ «Круиз»: 5:16, 5:46, 6:08, 6:26, 6:37, 7:03, 7:18 (улица Грибоедова), 7:40, 8:01, 8:22, 8:44, 9:12, 9:40, 10:02, 10:30, 11:00, 11:29, 12:10, 13:13, 13:41, 14:06, 14:34, 15:00, 15:26, 15:49, 16:09, 16:30, 17:18, 18:11, 19:03, 20:17, 21:15, 22:03, 22:48.
Поселок Божатково (конечная): 5:50, 6:22, 6:47, 7:05, 7:24, 7:49, 8:09, 8:31, 8:52, 9:12, 9:35, 10:03, 10:31,10:53, 11:18, 11:51, 12:20, 12:58, 14:00, 14:34, 14:57, 15:22, 15:51, 16:17, 16:40, 17:00, 17:18, 17:44, 18:09, 18:59, 19:54, 21:05, 22:02, 22:51, 23:34