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19:47, 15 февраля 2019 610
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В центре Рязани неизвестные ограбили банк

В центре Рязани неизвестные ограбили банк

В центре Рязани неизвестные ограбили банк. Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью ПАО СК «Росгосстрах».

Злоумышленники, предварительно отключив сигнализацию и подобрав ключи к металлической входной двери, проникли в отделение, когда операционный офис был закрыт. Инцидент произошел предположительно в период с субботы по понедельник.

Кражу обнаружили только в понедельник утром. Выяснилось, что пропали деньги из банкомата и сейфа — купюры в российских рублях и в иностранной валюте.

Наличные деньги в кассе и в банкомате были застрахованы. «Росгосстрах» признал похищение страховым случаем и выплатил возмещение в размере более 2,5 млн рублей.

Отмечается, что похитителей по горячим следам найти не удалось.


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