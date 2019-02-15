В центре Рязани неизвестные ограбили банк. Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью ПАО СК «Росгосстрах».
Злоумышленники, предварительно отключив сигнализацию и подобрав ключи к металлической входной двери, проникли в отделение, когда операционный офис был закрыт. Инцидент произошел предположительно в период с субботы по понедельник.
Кражу обнаружили только в понедельник утром. Выяснилось, что пропали деньги из банкомата и сейфа — купюры в российских рублях и в иностранной валюте.
Наличные деньги в кассе и в банкомате были застрахованы. «Росгосстрах» признал похищение страховым случаем и выплатил возмещение в размере более 2,5 млн рублей.
Отмечается, что похитителей по горячим следам найти не удалось.