Для инвестиций и прибыли. В «Мармакс» рассказали о коммерческой недвижимости компании

Представители «Мармакс» рассказали о коммерческой недвижимости компании.
По их словам, на выбор коммерческой недвижимости для ведения собственного бизнеса может влиять множество факторов, но одними из главных являются: месторасположение, транспортная доступность, наличие развитой инфраструктуры и конкурентной среды.
Как рассказали в пресс-служба компании, объекты коммерческой недвижимости «Мармакс» располагаются в центре города, в районе с развитой инфраструктурой и большим клиентским трафиком для разных бизнес сфер. Отмечается, что коммерческая недвижимость от «Мармакс» обладает высокой инвестиционной привлекательностью, исходя из месторасположения и статуса жилых комплексов, что позволяет ее собственникам получать более высокую прибыль.
«Мы создали взаимовыгодные условия для комфортного соседства „бизнеса“ с жителями наших комплексов. Согласитесь, это удобно, когда рядом с вашим домом есть приятные места для отдыха, покупок или работы. Именно поэтому мы с особой тщательностью подошли к планированию наших бизнес-пространств. Отлично продуманные помещения имеют индивидуальное отопление, свободную планировку, высокие витринные окна и собственные выходы на улицу на уровне земли без дополнительных ступеней и лестниц. Все это позволяет создать максимально комфортное пространство не только для владельцев бизнеса, но и для их клиентов», — рассказали в пресс-службе компании. Подробнее о проектах компании «Мармакс» можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.