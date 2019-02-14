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11:59, 14 февраля 2019 582
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Рязанская область получит более шести миллиардов на реализацию нацпроектов в 2019 году

Рязанская область получит более шести миллиардов на реализацию нацпроектов в 2019 году

В 2019 году Рязанская область получит 6,2 млрд рублей на реализацию нацпроектов. Об этом в четверг, 14 февраля, в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил губернатор Николай Любимов, передает ТАСС.

«В 2019 году в регион из федерального бюджета на национальные проекты поступит 6,2 млрд рублей. Объем средств регионального бюджета на указанные цели составит 2,1 млрд рублей. Все запланированные на 2019 год мероприятия национальных проектов будут обеспечены финансовыми средствами в необходимом размере», — сказал Любимов.

Среди крупных проектов — завершение строительства новой БСМП, строительство онкодиспансера, спортивных комплексов, крытых катков, школ и детских садов.

Напомним, Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. В нем принимает участие Рязанская область.


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