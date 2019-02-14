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16:50, 14 февраля 2019 745
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На российском рынке на нашли качественных пельменей

На российском рынке на нашли качественных пельменей

Роскачество проверило российские пельмени и не нашло ни одного производителя, достойного «Знака качества». Об этом передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Максима Протасова.

Среди основных проблем — остатки антибиотиков в мясе и подмена более дешевыми аналогами ингредиентов, заявленных на этикетке. Также в состав добавляют ингредиенты, которые не указаны в составе — к примеру, крахмал или загуститель, добавил Протасов.

В двух из 48 проверенных образцов нашли превышение допустимой нормы по антибиотикам, в девяти обнаружили курицу и искусственные добавки.

«К сожалению, до российского „Знака качества“ в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей», — сказал Протасов.

После проверки производители сообщили, что усилили контроль или сменили поставщиков.


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