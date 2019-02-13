В Госдуме предложили в несколько раз повысить штрафы за фейковые новости и оскорбление государственных символов. Об этом передает
В предыдущей версии законопроекта об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление государственных символов сумма штрафа составляла от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических — от 400 тысяч до 1 млн рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
Теперь депутаты предложили увеличить штрафы для физических лиц от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей и для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.
В новой версии законопроекта планируется установить наказание за распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной информации.
В конце января Госдума