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17:36, 13 февраля 2019 2 655
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В Госдуме предложили в несколько раз повысить штрафы за фейковые новости

В Госдуме предложили в несколько раз повысить штрафы за фейковые новости

В Госдуме предложили в несколько раз повысить штрафы за фейковые новости и оскорбление государственных символов. Об этом передает ТАСС.

В предыдущей версии законопроекта об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление государственных символов сумма штрафа составляла от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических — от 400 тысяч до 1 млн рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Теперь депутаты предложили увеличить штрафы для физических лиц от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей и для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

В новой версии законопроекта планируется установить наказание за распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной информации.

В конце января Госдума приняла его в первом чтении


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