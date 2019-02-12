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19:27, 12 февраля 2019 7 358
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В Рязанской области подвели первые итоги перехода на цифровое эфирное вещание 2

В Рязанской области подвели первые итоги перехода на цифровое эфирное вещание

В Рязанской области подвели первые итоги перехода на цифровое эфирное вещание. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Во вторник, 12 февраля, зампред правительства области Анна Рослякова провела заседание рабочей группы по вопросам перехода Рязанской области на цифровой формат вещания. Оно прошло при участии замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексея Волина.

«В целом, мы информационную активность Рязанской области оцениваем, как высокую. Вы вместе с Тульской областью у нас в лидерах. Это означает, что была проделана большая подготовительная работа», — подчеркнул на заседании Волин.

Рослякова, подводя первые итоги, отметила: «Все отработали слаженно». По ее словам, информация с районов поступала своевременно, что позволило эффективно контролировать ситуацию и оперативно решать возникающие вопросы. Она подчеркнула, что «сейчас важно сохранить положительную динамику, продолжая активную работу по всем направлениям».

Торговыми сетями и отделениями «Почты России» с начала недели реализовано около трех тысяч ТВ-приставок и 182 телевизора. «Дефицита оборудования не наблюдается. Необходимый резерв составляет 12,9 тысяч единиц, большинство из которых в ценовом диапазоне до 1000 рублей», — говорится в сообщении.

Компенсационные выплаты за приобретенное оборудование для приема цифрового сигнала получили 283 жителя региона.

Напомним, в понедельник, 11 февраля, аналоговое вещание отключили в семи регионах, среди которых Рязанская область. Жители региона могут обратиться за консультацией по подключению цифрового телевидения.


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