Рязанцы могут обратиться за консультацией по подключению цифрового телевидения. Номера

Рязанцы могут обратиться за консультацией по подключению цифрового телевидения. Об этом сообщил
Горожане могут обратиться по номерам:
- префектура Московского района — 35-05-42;
+7 (915) 610-26-41;
- префектура Советского района — 28-04-86;
+7 (910) 570-26-45;
- префектура Октябрьского района — 44-65-38;
+7 (910) 570-26-74;
- префектура Железнодорожного района — 76-62-52;
+7 (910) 570-26-41.
На базе МФЦ работает горячая линия, а также федеральная горячая линия:
Те, кто попадает под категорию малоимущих, могут получить компенсацию за покупку приставок до 2 000 рублей.
Для этого необходимо обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства, предоставить документы — паспорт, чеки о подтверждении расходов на приобретение оборудования, справку о составе семьи, справку о среднем доходе семьи.
Подробную информацию о компенсациях можно получить по телефону горячей линии регионального министерства труда и социальной защиты населения: 513-600.