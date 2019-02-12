В Рязани увеличили количество маршрутов со льготным проездом. Список

В Рязани увеличили количество маршрутов со льготным проездом. Об этом сообщается на
Теперь картами «Школьная», «Студенческая» и «Льготная» можно воспользоваться еще в 11 маршрутках: №№32, 57, 65, 66, 68, 70, 71, 82, 95, 96, 99.
Ранее льготы
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Фото: © RZN.info / Иван Артеменко
В Рязани увеличили количество маршрутов со льготным проездом. Об этом сообщается на
Теперь картами «Школьная», «Студенческая» и «Льготная» можно воспользоваться еще в 11 маршрутках: №№32, 57, 65, 66, 68, 70, 71, 82, 95, 96, 99.
Ранее льготы
© RZN.info
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