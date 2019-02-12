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18:07, 12 февраля 2019 8 626
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В Рязани увеличили количество маршрутов со льготным проездом. Список 2

В Рязани увеличили количество маршрутов со льготным проездом. Список

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В Рязани увеличили количество маршрутов со льготным проездом. Об этом сообщается на сайте регионального отделения «Единой России».

Теперь картами «Школьная», «Студенческая» и «Льготная» можно воспользоваться еще в 11 маршрутках: №№32, 57, 65, 66, 68, 70, 71, 82, 95, 96, 99.

Ранее льготы были доступны на маршрутах: №№ 34, 41, 47, 49, 53, 62, 73, 75, 77, 85, 88 и 98


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В Рязани увеличили количество маршрутов со льготным проездом. Список 2
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