В московском метро за утро на рельсы упали два человека

Во вторник утром, 12 февраля, в московском метро на рельсы упали два человека. Об этом сообщают «
Первый случай произошел около 7:00 на станции «Селигерская» Люблинско-Дмитровской ветки. Мужчина упал под поезд и получил открытую черепно-мозговую травму, его госпитализировали.
Для спасения упавшего с контактного рельса снималось напряжение, из-за этого было прервано движение поездов. Позже движение восстановили.
Позже на станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии метро другой мужчина оступился и упал на рельсы, когда поезда на станции не было. У пострадавшего диагностировали перелом ребра, ушибы и растяжения мягких тканей.