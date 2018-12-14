В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета. Пакет поправок к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривает работу по обеспечению функционирования российского сегмента в случае его отключения от мировой сети, передает
Документ предполагает создание специальной инфраструктуры, которая сможет заменить зарубежные корневые интернет-серверы.
Сообщается, что инфраструктура обеспечит исправную работу Рунета, если отечественные операторы не смогут подключиться к глобальной сети. Таким образом, будут созданы особые правила маршрутизации трафика.
Предполагается, что будет создана национальная система доменных имен, создание и регламент которой будет курировать Роскомнадзор.
Документ подготовили в связи с новой стратегией кибербезопасности, принятой США, в которой особое внимание уделено «активности» России, Ирана, Китая и КНДР в киберпространстве.