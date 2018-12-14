Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:43, 14 декабря 2018 1 603
 0    0

В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета 1

В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета

В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета. Пакет поправок к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривает работу по обеспечению функционирования российского сегмента в случае его отключения от мировой сети, передает ТАСС.

Документ предполагает создание специальной инфраструктуры, которая сможет заменить зарубежные корневые интернет-серверы.

Сообщается, что инфраструктура обеспечит исправную работу Рунета, если отечественные операторы не смогут подключиться к глобальной сети. Таким образом, будут созданы особые правила маршрутизации трафика.

Предполагается, что будет создана национальная система доменных имен, создание и регламент которой будет курировать Роскомнадзор.

Документ подготовили в связи с новой стратегией кибербезопасности, принятой США, в которой особое внимание уделено «активности» России, Ирана, Китая и КНДР в киберпространстве.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
17:43, 14 декабря 2018
В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета 1
13:42, 9 декабря 2018
Названы десять самых популярных смартфонов на Android 2018 года
12:24, 6 декабря 2018
«Дом.ru Бизнес» запустил новое «умное» видеонаблюдение
14:04, 5 декабря 2018
«Яндекс» выпустил собственный смартфон
18:04, 2 декабря 2018
Характеристики еще не представленного «Яндекс.Телефона» утекли в интернет 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Что тебе подарить? Топ-10 волшебных книг для счастливого Нового года

Что тебе подарить? Топ-10 волшебных книг для счастливого Нового года 1

Если не знаете, какое произведение лучше подобрать для себя или близких, вам поможет список книжных подарков.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 35 978
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
10:53, 7 декабря 2018 34 810
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
15:32, 8 декабря 2018 26 510
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 23 995
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 22 026
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
Все новости
Форум