Быков рассказал о съемках «Завода» в «Вечернем Урганте». Видео

Режиссер Юрий Быков стал гостем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Программа вышла в эфир в понедельник, 11 февраля.
Вместе с Быковым в шоу поучаствовал исполнитель главной роли Денис Шведов.
Они обсудили съемки фильма.
На вопрос ведущего о том, где Быков «набрался такого опыта», режиссер ответил, что «все это еще с детства». Он рассказал, что его мать работала арматурщицей на ЖБИ в Новомичуринске.
Напомним, что Юрий Быков — уроженец Новомичуринска. Большинство своих фильмов режиссер снимал в Рязанской области, в том числе «Завод».
Картина вышла в прокат 7 февраля.
Отметим, что съемки нового фильма — «Сторож» — прошли в Солотче. RZN.info