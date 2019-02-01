Ясли, ФАПы и дом для мигрантов. За год в Рязанской области построят 46 соцобъектов

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В 2019 году на территории Рязанской области построят 46 социальных объектов. Об этом RZN.info сообщил источник в региональном правительстве.
Так, в Рязани планируется завершить строительство БСМП на 540 коек, реконструкцию здания кинотеатра «Москва», где разместится Дворец торжеств. Кроме того, власти обещают открыть центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы РФ. С привлечением денег федерального бюджета достроят восемь и начнут возводить еще семь яслей в Рязани, Рязанском и Рыбновском районах.
Будет построена школа на 500 учащихся в Дядькове в районе гипермаркета «Глобус», детский сад на 220 мест на улице Зубковой, школа на 132 учащихся в селе Ерахтур Шиловского района. Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию 15 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в восьми районах области, достроить физкультурно-оздоровительные комплексы в Рязани (на улице Зубковой), Спас-Клепиках, реконструировать стадион в Рыбном.
Также начнется строительство главного лечебного корпуса Областного онкологического диспансера на 250 коек с поликлиническим отделением на 150 посещений в смену.
Всего в 2019 году на строительство объектов соцсферы будет направлено 4,8 млрд рублей, что на 1,6 млрд рублей больше, чем в 2018 году.