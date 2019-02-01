Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:28, 1 февраля 2019 808
 0    0

Ясли, ФАПы и дом для мигрантов. За год в Рязанской области построят 46 соцобъектов

Ясли, ФАПы и дом для мигрантов. За год в Рязанской области построят 46 соцобъектов

В 2019 году на территории Рязанской области построят 46 социальных объектов. Об этом RZN.info сообщил источник в региональном правительстве.

Так, в Рязани планируется завершить строительство БСМП на 540 коек, реконструкцию здания кинотеатра «Москва», где разместится Дворец торжеств. Кроме того, власти обещают открыть центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы РФ. С привлечением денег федерального бюджета достроят восемь и начнут возводить еще семь яслей в Рязани, Рязанском и Рыбновском районах.

Будет построена школа на 500 учащихся в Дядькове в районе гипермаркета «Глобус», детский сад на 220 мест на улице Зубковой, школа на 132 учащихся в селе Ерахтур Шиловского района. Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию 15 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в восьми районах области, достроить физкультурно-оздоровительные комплексы в Рязани (на улице Зубковой), Спас-Клепиках, реконструировать стадион в Рыбном.

Также начнется строительство главного лечебного корпуса Областного онкологического диспансера на 250 коек с поликлиническим отделением на 150 посещений в смену.

Всего в 2019 году на строительство объектов соцсферы будет направлено 4,8 млрд рублей, что на 1,6 млрд рублей больше, чем в 2018 году.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
9:28, 1 февраля 2019
Ясли, ФАПы и дом для мигрантов. За год в Рязанской области построят 46 соцобъектов
12:45, 31 января 2019
Рязанцы смогут вызывать врача на дом через госуслуги 1
14:19, 30 января 2019
Рязанцам дали попробовать еду в школьных столовых еще одного района 2
9:08, 30 января 2019
Рязанцы смогут пройти полный медосмотр в одном месте
19:06, 29 января 2019
Рязанцам предложили бесплатно проверить здоровье
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 54 959
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 40 938
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
8:34, 19 января 2019 39 240
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
11:04, 30 января 2019 36 390
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 505
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум