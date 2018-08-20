В Шиловском районе построят школу на 132 места. Об этом рассказала министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина на брифинге в понедельник, 20 августа. Школа появится в селе Ерахтур.
На брифинге Щетинкина сообщила, что министерство ведет постоянный анализ демографической ситуации и состояния существующих образовательных учреждений по всем населенным пунктам Рязанской области. «Новые школы строятся по принципу востребованности в том или ином районе», — добавила она.
По словам министра, строительство школы в селе Ерахтур начнется «в ближайшее время». Кроме того, на рассмотрении правительства находятся вопросы по улучшению условий обучения в школах с износом более 50%.
Напомним, весной новую школу на 250 мест начали строить