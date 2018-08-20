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17:14, 20 августа 2018 41
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В Шиловском районе построят школу на 132 места

В Шиловском районе построят школу на 132 места

В Шиловском районе построят школу на 132 места. Об этом рассказала министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина на брифинге в понедельник, 20 августа. Школа появится в селе Ерахтур.

На брифинге Щетинкина сообщила, что министерство ведет постоянный анализ демографической ситуации и состояния существующих образовательных учреждений по всем населенным пунктам Рязанской области. «Новые школы строятся по принципу востребованности в том или ином районе», — добавила она.

По словам министра, строительство школы в селе Ерахтур начнется «в ближайшее время». Кроме того, на рассмотрении правительства находятся вопросы по улучшению условий обучения в школах с износом более 50%.

Напомним, весной новую школу на 250 мест начали строить в поселке Ухолово. В июне гордума согласовала строительство школы в Горроще на 1100 мест.


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