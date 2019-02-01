Любимов обсудил строительство нового моста через Оку с заместителем Медведева

В пятницу, 1 февраля, состоялась рабочая встреча зампреда правительства Максима Акимова с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Об этом сообщил
На встрече обсужадись перспективы дорожно-транспортной инфраструктуры региона. Глава региона представил ряд проектов, «имеющих стратегическое значение для области».
Отмечается, что речь шла о перспективах строительства нового моста через Оку и реконструкции рязанского участка федеральной автомобильной дороги Р-22 «Каспий».
Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы, связанные с продолжением строительства Северного и Южного обходов Рязани, а также
Напомним, дублер Солотчинского моста