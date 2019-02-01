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17:36, 1 февраля 2019 188
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Любимов обсудил строительство нового моста через Оку с заместителем Медведева

Любимов обсудил строительство нового моста через Оку с заместителем Медведева

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 1 февраля, состоялась рабочая встреча зампреда правительства Максима Акимова с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На встрече обсужадись перспективы дорожно-транспортной инфраструктуры региона. Глава региона представил ряд проектов, «имеющих стратегическое значение для области».

Отмечается, что речь шла о перспективах строительства нового моста через Оку и реконструкции рязанского участка федеральной автомобильной дороги Р-22 «Каспий».

Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы, связанные с продолжением строительства Северного и Южного обходов Рязани, а также обхода города Сасово.

Напомним, дублер Солотчинского моста планируется построить у села Льгово.


© RZN.info

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