Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:36, 9 декабря 2019 367
 0    0

ЖК «Аэробус» сдадут в этом году — Любимов

ЖК «Аэробус» сдадут в этом году — Любимов

Губернатор Николай Любимов заявил, что ЖК «Аэробус» введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом глава региона заявил на заседании правительства Рязанской области в понедельник, 9 декабря.

Руководитель областного минстроя Вячеслава Меньшова рассказал губернатор о том, что работа по недостроенным объектам идет «в плановом режиме». Он добавил, что «в ближайшее время после получения разрешения на ввод ЖК „Аэробус“ в эксплуатацию начнется процедура передачи квартир собственникам».

«ЖК „Аэробус“, как мы и обещали людям, будет введен в эксплуатацию в этом году, и жители смогут начать ремонт в своих квартирах», — сказал Николай Любимов.

Он заявил, что все проблемы дольщиков решили.

Губернатор добавил, что необходимо держать на контроле завершение строительства двух многоквартирных домов (застройщики — компании «Альфа-Рязань» и «Инжстрой»), которые были выявлены как долгострои позже.

«Сейчас осталось 388 договоров о долевом участии, а было почти 3 тысячи. Хорошая работа, хороший показатель, — сказал Николай Любимов. — Надо заканчивать теперь оставшиеся два объекта».

Глава региона поручил главе регионального минстроя активно вести мониторинг домов, введенных в эксплуатацию и того жилья, которое находится на этапе строительства.

Подробно о ситуации с долгостроями в Рязанской области читайте в эксклюзивном интервью с Вячеславом Меньшовым в разделе «Публикации».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 4 029
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
10:51, 4 декабря 2019 2 248
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 6
14:53, 3 декабря 2019 2 085
В Рязани откроют 36 катков 2
19:43, 30 ноября 2019 2 770
Открытие «Новогодней столицы» в Рязани начнется с парада Дедов Морозов 1
19:27, 7 декабря 2019 3 950
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 9
Все новости
Форум