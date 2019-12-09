Губернатор Николай Любимов заявил, что ЖК «Аэробус» введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом глава региона заявил на заседании правительства Рязанской области в понедельник, 9 декабря.

Руководитель областного минстроя Вячеслава Меньшова рассказал губернатор о том, что работа по недостроенным объектам идет «в плановом режиме». Он добавил, что «в ближайшее время после получения разрешения на ввод ЖК „Аэробус“ в эксплуатацию начнется процедура передачи квартир собственникам».

«ЖК „Аэробус“, как мы и обещали людям, будет введен в эксплуатацию в этом году, и жители смогут начать ремонт в своих квартирах», — сказал Николай Любимов.

Он заявил, что все проблемы дольщиков решили.

Губернатор добавил, что необходимо держать на контроле завершение строительства двух многоквартирных домов (застройщики — компании «Альфа-Рязань» и «Инжстрой»), которые были выявлены как долгострои позже.

«Сейчас осталось 388 договоров о долевом участии, а было почти 3 тысячи. Хорошая работа, хороший показатель, — сказал Николай Любимов. — Надо заканчивать теперь оставшиеся два объекта».

Глава региона поручил главе регионального минстроя активно вести мониторинг домов, введенных в эксплуатацию и того жилья, которое находится на этапе строительства.