Рязанскому водоканалу назначили штраф в 100 тысяч рублей

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Рязанскому водоканалу назначили штраф в 1100 тысяч рублей. Об этом сообщил
В отношении предприятия возбудили дело из-за заявления потребителя, который указал, что помимо приборов учета водоканал обязывал установить «устройство телеметрии, обеспечивающее передачу информации об объемах потребления воды через CSD соединение GSM сети».
Выяснилось, что водоканал нарушил порядок подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) отведения.
Предприятие признали виновным и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Организации вынесли представление. Дело не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в соответствие с требованиями КоАП РФ.
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