На улице Бирюзова из окна выпала женщина

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В субботу, 7 декабря, на улице Бирюзова из окна квартиры на третьем этаже выпала 49-летняя женщина. Она получила множественные травмы, сообщили RZN.info в региональном минздраве.
Там добавили, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Она находится под наблюдением медиков.
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