Мэрия рассказала, когда заработает каток на Лыбедском бульваре

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Фото: Администрация Рязани
Каток на Лыбедском бульваре будет работать с 8 декабря по 15 февраля. Об этом
Каток размером 1000 квадратных метров будет вмещать сто человек.
8-9 декабря пройдет тестирование льда, после которого каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00 с перерывами на подготовку льда.
Рядом заработает аренда коньков и защитного снаряжения, а также теплая раздевалка и гардероб.
В будние и выходные с 10:00 до 14:00 прокатиться можно будет бесплатно. Вечером стоимость катания составит 50 рублей.
Билеты можно будет купить в кассе около катка или онлайн-кассе.
Вечером на катке включат дополнительное освещение и музыку. В выходные гостям представят развлекательные анимационные программы.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.