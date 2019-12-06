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18:05, 6 декабря 2019 302
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Мэрия рассказала, когда заработает каток на Лыбедском бульваре

Мэрия рассказала, когда заработает каток на Лыбедском бульваре

Фото: Администрация Рязани

Каток на Лыбедском бульваре будет работать с 8 декабря по 15 февраля. Об этом сообщила горадминистрация.

Каток размером 1000 квадратных метров будет вмещать сто человек.

8-9 декабря пройдет тестирование льда, после которого каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00 с перерывами на подготовку льда.

Рядом заработает аренда коньков и защитного снаряжения, а также теплая раздевалка и гардероб.

В будние и выходные с 10:00 до 14:00 прокатиться можно будет бесплатно. Вечером стоимость катания составит 50 рублей.

Билеты можно будет купить в кассе около катка или онлайн-кассе.

Вечером на катке включат дополнительное освещение и музыку. В выходные гостям представят развлекательные анимационные программы.


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