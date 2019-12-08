На пожаре в Соколовке спасли двух человек

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Вечером в субботу, 7 декабря, в поселке Соколовка в Рязани горел жилой четырехэтажный дом. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило в 18:16. В доме сгорела двухкомнатная квартира.
Огнем повреждена кухня.
Двух человек спасли, одного из них госпитализировали.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На место происшествия выезжали два автомобиля и десять человек личного состава противопожарной службы.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.