Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:56, 7 декабря 2019 248
 0    0

Рязанские автоинспекторы ищут очевидцев аварии, в которой пострадали пять человек

Рязанские автоинспекторы ищут очевидцев аварии, в которой пострадали пять человек

Рязанские автоинспекторы ищут очевидцев аварии, в которой пострадали пять человек. Об сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 27 ноября 2018 года в 18:30 в Рязанском районе. На 287-м километре дороги Калуга — Тула — Рязань — Михайлов 31-летний рязанец на «Ниве» столкнулся с ВАЗ-2110 за рулем которого находился 57-летний мужчина.

Пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП обращаться по телефону +7 (999) 373-20-21 или по адресу: Рязань, улица 2-я Прудная, дом 10, кабинет №37.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Как выбрать искусственную елку?

Как выбрать искусственную елку?

В магазинах уже начали продавать искусственные елки.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 3 548
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
20:42, 24 ноября 2019 3 024
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
10:51, 4 декабря 2019 1 842
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 6
14:53, 3 декабря 2019 1 714
В Рязани откроют 36 катков 1
9:59, 25 ноября 2019 1 246
В Рязань приедет Дед Мороз из Великого Устюга
Все новости
Голосования

Что бы вы хотели увидеть в Рязани к празднованию «Новогодней столицы»?

Окончание опроса: 9.12.2019
Архив голосований
Форум