Рязанские автоинспекторы ищут очевидцев аварии, в которой пострадали пять человек

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Рязанские автоинспекторы ищут очевидцев
ДТП произошло 27 ноября 2018 года в 18:30 в Рязанском районе. На 287-м километре дороги Калуга — Тула — Рязань — Михайлов 31-летний рязанец на «Ниве» столкнулся с ВАЗ-2110 за рулем которого находился 57-летний мужчина.
Пострадали пять человек, в том числе один ребенок.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП обращаться по телефону
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