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10:50, 28 ноября 2018 1 509
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Под Рязанью «Нива» столкнулась с «десяткой», пострадал четырехлетний ребенок

Под Рязанью «Нива» столкнулась с «десяткой», пострадал четырехлетний ребенок

Фото: УМВД по Рязанской области

Во вторник, 27 ноября, в Рязанском районе столкнулись «Нива» и «десятка». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 18:30 на 288 километре дороги «Калуга-Тула-Рязань-Михайлов». По предварительным данным, 31-летний рязанец на «Ниве», двигаясь со стороны Рожка в сторону Рязани, не справился с управлением и столкнулся с «десяткой», которая ехала навстречу. За рулем последнего автомобиля был 57-летний житель Рязанской области.

В аварии пострадалии водители обоих машин, а также пассажиры автомобиля «Нива» — 4-летний ребенок, две женщины 33-х и 27 лет. Их доставили в больницу.


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