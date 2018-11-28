Под Рязанью «Нива» столкнулась с «десяткой», пострадал четырехлетний ребенок

Во вторник, 27 ноября, в Рязанском районе столкнулись «Нива» и «десятка». Об этом сообщила
ДТП произошло около 18:30 на 288 километре дороги «Калуга-Тула-Рязань-Михайлов». По предварительным данным, 31-летний рязанец на «Ниве», двигаясь со стороны Рожка в сторону Рязани, не справился с управлением и столкнулся с «десяткой», которая ехала навстречу. За рулем последнего автомобиля был 57-летний житель Рязанской области.
В аварии пострадалии водители обоих машин, а также пассажиры автомобиля «Нива» — 4-летний ребенок, две женщины 33-х и 27 лет. Их доставили в больницу.