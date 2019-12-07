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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Под Рязанью спасли провалившегося под лед мужчину, сообщили в пресс-служде регионального ГУ МЧС.
Происшествие случилось в субботу, 7 декабря. Спасатели вытащили пострадавшего из-под воды на Оке у села Вышгород, Рязанского района.
Всего к работам привлекались одна единица техники и два спасателя.
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