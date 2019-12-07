Из-за парада Дедов Морозов в Рязани изменится движение транспорта

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автобусы №№11, 17 на участке между остановками «Магазин «Фаворит» и «Памятник Павлову» будут следовать по улицам Каширина, Семинарской, Ленина в прямом и обратном направлении;
автобусы №2 при движении со стороны Богородского кладбища после остановки «Музучилище» будут следовать по улицам Высоковольтной, Весенней, Чкалова, Вокзальной до конечной остановки «Рязань-2»; в обратном направлении — по улицам Вокзальной, Чкалова, Весенней, Шевченко, далее по своему маршруту;
маршрутки № 98 на участке пути между остановками «Магазин «Фаворит» и «Памятник Павлову» будут следовать по улицам Каширина, Семинарской, Ленина в прямом и обратном направлении;
маршрутки №№ 50, 70, 71, 82, 95 при движении со стороны Московского шоссе на участке пути между остановками «ТД «Барс» и «Музучилище» будут следовать по улицам Вокзальной, Чкалова, Весенней, Шевченко, далее по своему маршруту; при движении в сторону Московского шоссе будут следовать по улицам Высоковольтной, Весенней, Чкалова, Вокзальной, на остальных участках по своему маршруту.
Кроме того, с 15:30 до 21:00 перекроют проезд по площади Ленина, улице Горького (от пересечения с улицей Право-Лыбедской до пересечения с улицей Соборной), улице Краснорядской (от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Маяковского), улице Кольцова, улице Соборной (от пересечения с улицей Ленина до пересечения с площадью Ленина).
Общественный транспорт также будет следовать по измененной схеме.
троллейбусы №1 будут следовать до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до остановки «площадь Мичурина» и обратно;
троллейбусы №№3, 8 при движении на участке между остановками «Дом художника» и «Кальное» будут следовать по улицам Маяковского, Есенина, Горького, Новой в прямом и обратном направлении;
троллейбусы №5 (наружный) будут следовать по направлению: конечная остановка улица Строителей, улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивная, Есенина до площади Театральной на разворот, далее по улицам Есенина, Маяковского, площади Мичурина на Первомайский проспект, затем по маршруту до конечной остановки;
троллейбусы №5 будут следудовать по направлению: конечная остановка, улицы Чкалова, Вокзальная, площадь Победы, Первомайский проспект, улицы Маяковского, Есенина, Спортивная, Гагарина до остановки «ТРК Полетаевский», далее в обратном направлении по тем же улицам;
маршрут троллейбуса №6 закроют на время проведения мероприятий;
троллейбусы №10 от конечной остановки «улица Крупской» будут следовать до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина до площади Театральной и обратно;
автобусы №№1, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23 будут следовать со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенной, Семинарской, Ленина, далее по своим маршрутам;
маршрутки №№41, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 будут следовать со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улицам Сенной, Семинарской, далее по своим маршрутам;
маршрутки №41 при движении со стороны площади Соборной будут следовать по улицам Семинарской, Сенной, далее по своему маршруту;
маршрутки №№77, 87 при движении со стороны площади Театральной после остановки «Цирк» будут следовать по улицам Семинарской, Сенной, Первомайскому проспекту, далее по своим маршрутам;
маршрутки №№47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны площади Театральной будут следовать по улицам Семинарской, Сенной, далее по своим маршрутам.