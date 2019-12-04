В субботу центр Рязани перекроют из-за старта «Новогодней столицы»

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В субботу, 7 декабря, центр Рязани перекроют из-за мероприятий, связанных со стартом «Новогодней столицы». Об этом сообщила
Из-за парада Дедов Морозов с 15:10 до 16:30 движение транспорта приостановят по Первомайскому проспекту от пересечения с улицей Вокзальной до площади Ленина.
Кроме того, с 15:30 до 21:00 перекроют проезд по площади Ленина, улице Горького (от пересечения с улицей Право-Лыбедской до пересечения с улицей Соборной), улице Краснорядской (от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Маяковского), улице Кольцова, улице Соборной (от пересечения с улицей Ленина до пересечения с площадью Ленина).
Общественный транспорт будет следовать по
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.