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15:32, 4 декабря 2019 413
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В субботу центр Рязани перекроют из-за старта «Новогодней столицы»

В субботу центр Рязани перекроют из-за старта «Новогодней столицы»

В субботу, 7 декабря, центр Рязани перекроют из-за мероприятий, связанных со стартом «Новогодней столицы». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за парада Дедов Морозов с 15:10 до 16:30 движение транспорта приостановят по Первомайскому проспекту от пересечения с улицей Вокзальной до площади Ленина.

Кроме того, с 15:30 до 21:00 перекроют проезд по площади Ленина, улице Горького (от пересечения с улицей Право-Лыбедской до пересечения с улицей Соборной), улице Краснорядской (от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Маяковского), улице Кольцова, улице Соборной (от пересечения с улицей Ленина до пересечения с площадью Ленина).

Общественный транспорт будет следовать по измененной схеме.


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