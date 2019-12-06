Из Воронежа запустят зимние авиарейсы в Крым и Сочи

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Авиакомпания «Руслайн» возобновит регулярные рейсы из Воронежа в Симферополь и Сочи. Зимнее расписание полетов появилось на
Напрямую улететь в Крым воронежцы смогут уже 18 декабря. Согласно расписанию, рейсы будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-100/200 по средам и субботам. Вылет из Воронежа — в 11:45. В преддверии Нового года и в первую неделю января запланированы четыре «праздничных» рейса в Крым — 29 и 31 декабря, 2 и 7 января в 13:15.
Полеты из Воронежа в Сочи вновь начнутся с 21 декабря. Прямые рейсы будут выполняться сначала раз в неделю — по субботам в 7:30, а с 15 января еще и по вторникам в 13:00. Дополнительно самолеты будут летать в новогодние каникулы — 24, 30, 31 декабря, 2, 7, 8 января.
Регулярное авиасообщение между черноморскими курортами и Воронежем продлится до 28 марта 2020 года. Поеёт до обоих городов займет около двух часов. Стоимость билетов — от 4,5 тысяч рублей.
Как отметили в пресс-службе аэропорта, расписание может меняться — его лучше уточнять на сайте.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.