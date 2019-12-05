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12:36, 5 декабря 2019 450
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В Рязани эвакуировали студентов РГУ

В Рязани эвакуировали студентов РГУ

В четверг, 5 декабря, в Рязани из главного корупса РГУ имени Есенина эвакуировали студентов и преподавателей.

Людей вывели из здания около 12:30.

По словам студентов, сработала пожарная сигнализация. На место приехали несколько машин МЧС.

Позже в МЧС назвали причину эвакуации.


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