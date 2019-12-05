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В Ермиши в ДТП погиб мотоциклист,
В среду, 4 декабря, в 17:27 на улице Московской «Нива» столкнулась с мотоциклистом.
Известно, что водитель автомобиля не пострадал. Мотоциклист погиб на месте.
Ведется следствие.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.