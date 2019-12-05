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19:07, 5 декабря 2019 212
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Рязанцы выбрали песню «Новогодней столицы 2020» 1

Рязанцы выбрали песню «Новогодней столицы 2020»

В группе «Рязань — Новогодняя столица 2020» завершилось голосование за приз зрительских симпатий в конкурсе на лучшую песню.

Победителем стала композиция «RZN New Year», автор слов, музыки и исполнитель Юрий Попов.

Песня начинается со слов:

Рязанский кремль покроет серебряный узор,

Столица ВДВ сияет по покровом белым,

Ты приезжай сюда, чтобы окинуть взором

Есенина любовь, в которой ты еще не был.

Зеленый великан, хозяин бульваров

Под Новый год собирает всех вокруг себя.

И город задышал праздником и, правда,

Его почувствует каждая семья.

Да, я не президент, но хочу обратиться

К рязанскому народу и поздравить всех,

Что Рязань сегодня — «Новогодняя столица»

И всех рязанцев в новом году ждет успех.

За песню проголосовал 2271 человек.

Призеров конкурса наградят на открытии «Новогодней столицы 2020» в воскресенье, 7 декабря.

Напомним, ранее мэрия объявила конкурс на песню для проекта. Победителям обещали выплатить деньги: за первое место в конкурсе — 70 тысяч рублей, за второе — 20, за третье — 10.

Позже организаторы распределили главный приз между авторами песен, оказавшихся на втором месте. Жюри не смогло выбрать победителя конкурса.


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