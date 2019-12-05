Рязанцы выбрали песню «Новогодней столицы 2020»

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Победителем стала композиция «RZN New Year», автор слов, музыки и исполнитель Юрий Попов.
Песня начинается со слов:
Рязанский кремль покроет серебряный узор,
Столица ВДВ сияет по покровом белым,
Ты приезжай сюда, чтобы окинуть взором
Есенина любовь, в которой ты еще не был.
Зеленый великан, хозяин бульваров
Под Новый год собирает всех вокруг себя.
И город задышал праздником и, правда,
Его почувствует каждая семья.
Да, я не президент, но хочу обратиться
К рязанскому народу и поздравить всех,
Что Рязань сегодня — «Новогодняя столица»
И всех рязанцев в новом году ждет успех.
За песню проголосовал 2271 человек.
Призеров конкурса наградят на открытии «Новогодней столицы 2020» в воскресенье, 7 декабря.
Напомним, ранее мэрия
Позже организаторы
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.