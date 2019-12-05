Победителя премии «Человек года» от РЗН. инфо определят эксперты

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Победителя премии «Человек года-2019» от РЗН. инфо выберут эксперты. В совет вошли известные рязанцы: представители бизнес-среды, руководители СМИ, медицинских, образовательных учреждений, общественники, представители сферы культуры и лидеры общественного мнения Рязани.
РЗН.инфо впервые проводит премию «Человек года». Это независимая премия, организованная силами агентства. Ее вручат жителю региона, наиболее активно проявившему себя в общественно-политической жизни области в 2019 году.
Премия проходит в три этапа. На первом этапе редакция
В течение двух недель за представленные кандидатуры голосовали читатели портала. В опросе поучаствовали 16 331 человек. По итогам голосования
Теперь за работу взялись эксперты. Они тайным голосованием выберут тройку победителей.
Список экспертов:
1. Александр Анитов — директор издательства «Пресса»;
2. Иван Веретенников — директор развлекательного комплекса «Окская жемчужина»;
3. Семен Гречко — директор драмтеатра;
4. Дмитрий Гудзь — директор ГК «Арагон», «Паустовский», «Кремлевский парк»;
5. Александр Данилов — главврач кардиодиспансера;
6. Геннадий Дронов — заместитель председателя правления «Приобанк»;
7. Наталья Епихина — уполномоченный по правам человека в области;
8. Галина Зайцева — председатель регионального отделения Союза журналистов России;
9. Евгений Зызин — глава регионального исполкома ОНФ в области;
10. Роман Калинин — ректор РязГМУ;
11. Андрей Кашаев — директор РИРО;
12. Дмитрий Кириллин — директор ресторанов «Графин» и «Старый мельник»;
13. Евгений Коковин — независимый аналитик в сфере недвижимости;
14.Сергей Кочетков — президент Адвокатской палаты Рязанской области;
15. Иван Крестьянинов — блогер, общественный деятель;
16. Александр Ляк — директор филиала МТС в Рязанской области;
17. Николай Мальцев — главред «Комсомольской правды» в Рязани;
18. Светлана Подоль — директор «Рязань-ВДВ»;
19. Евгений Пронин — рязанский бизнес-омбудсмен;
20. Михаил Рязанцев — главврач онкодиспансера;
21. Екатерина Сенина — главред «Мещерской стороны»;
22. Максим Сюзев — руководитель департамента продаж автомобилей, маркетинга и рекламы ГК «Автоимпорт»;
23. Алексей Фролов — главред рязанского выпуска «Новой газеты»;
24. Дмитрий Хадиков — директор стоматологии «Династия»;
25. Элла Хрусталева — композитор, певица, педагог по вокалу;
26. Павел Яковлев — директор сети клиник «Прайм-стоматология».
Церемония награждения состоится 18 декабря.
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