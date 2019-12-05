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13:16, 5 декабря 2019 314
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Победителя премии «Человек года» от РЗН. инфо определят эксперты

Победителя премии «Человек года» от РЗН. инфо определят эксперты

Победителя премии «Человек года-2019» от РЗН. инфо выберут эксперты. В совет вошли известные рязанцы: представители бизнес-среды, руководители СМИ, медицинских, образовательных учреждений, общественники, представители сферы культуры и лидеры общественного мнения Рязани.

РЗН.инфо впервые проводит премию «Человек года». Это независимая премия, организованная силами агентства. Ее вручат жителю региона, наиболее активно проявившему себя в общественно-политической жизни области в 2019 году.

Премия проходит в три этапа. На первом этапе редакция сформировала список из 30 номинантов. В него вошли политические деятели, журналисты, общественники и гражданские активисты.

В течение двух недель за представленные кандидатуры голосовали читатели портала. В опросе поучаствовали 16 331 человек. По итогам голосования определилась десятка лидеров.

Теперь за работу взялись эксперты. Они тайным голосованием выберут тройку победителей.

Список экспертов:

1. Александр Анитов — директор издательства «Пресса»;

2. Иван Веретенников — директор развлекательного комплекса «Окская жемчужина»;

3. Семен Гречко — директор драмтеатра;

4. Дмитрий Гудзь — директор ГК «Арагон», «Паустовский», «Кремлевский парк»;

5. Александр Данилов — главврач кардиодиспансера;

6. Геннадий Дронов — заместитель председателя правления «Приобанк»;

7. Наталья Епихина — уполномоченный по правам человека в области;

8. Галина Зайцева — председатель регионального отделения Союза журналистов России;

9. Евгений Зызин — глава регионального исполкома ОНФ в области;

10. Роман Калинин — ректор РязГМУ;

11. Андрей Кашаев — директор РИРО;

12. Дмитрий Кириллин — директор ресторанов «Графин» и «Старый мельник»;

13. Евгений Коковин — независимый аналитик в сфере недвижимости;

14.Сергей Кочетков — президент Адвокатской палаты Рязанской области;

15. Иван Крестьянинов — блогер, общественный деятель;

16. Александр Ляк — директор филиала МТС в Рязанской области;

17. Николай Мальцев — главред «Комсомольской правды» в Рязани;

18. Светлана Подоль — директор «Рязань-ВДВ»;

19. Евгений Пронин — рязанский бизнес-омбудсмен;

20. Михаил Рязанцев — главврач онкодиспансера;

21. Екатерина Сенина — главред «Мещерской стороны»;

22. Максим Сюзев — руководитель департамента продаж автомобилей, маркетинга и рекламы ГК «Автоимпорт»;

23. Алексей Фролов — главред рязанского выпуска «Новой газеты»;

24. Дмитрий Хадиков — директор стоматологии «Династия»;

25. Элла Хрусталева — композитор, певица, педагог по вокалу;

26. Павел Яковлев — директор сети клиник «Прайм-стоматология».

Церемония награждения состоится 18 декабря.


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