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На РЗН. инфо завершилось голосование читателей за «Человека года-2019». Опрос продлился две недели, с 30 октября по 13 ноября.
Всего в голосовании поучаствовали 16 331 человек. По его итогам в десятку лучших попали:
Ранее зампред правительства Евгений Беленецкий
Десятка лучших смогла пройти в следующий этап, на котором подключится жюри. Это независимый экспертный состав, который тайным голосованием выберет тройку победителей. Кто войдет в состав жюри, редакция озвучит позже.
Награждение пройдет в торжественной обстановке в декабре.
Напомним, RZN.info впервые проводит премию «Человек года Рязанской области». Ее вручат жителю региона, наиболее активно проявившему себя в общественно-политической жизни области в 2019 году.
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