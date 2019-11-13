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12:19, 13 ноября 2019 341
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На РЗН. инфо завершилось голосование читателей за «Человека года-2019»

На РЗН. инфо завершилось голосование читателей за «Человека года-2019»

На РЗН. инфо завершилось голосование читателей за «Человека года-2019». Опрос продлился две недели, с 30 октября по 13 ноября.

Всего в голосовании поучаствовали 16 331 человек. По его итогам в десятку лучших попали:

  • глава администрации Сасова Евгения Рубцова — 3 876 голосов (23%);
  • директор муниципального учреждения «Служба контроля за безнадзорными животными в Рязани» Марина Селезнева — 3 484 (20%);
  • пенсионер Владимир Ивкин — 2 900 (17%);
  • депутат гордумы Алексей Захаров — 1 765 (10%);
  • региональный представитель НХЛ в Рязанской области Олег Смирнов — 1 720 (10%);
  • депутат Госдумы Александр Шерин — 1 172 (7%);
  • депутат облдумы Александр Ачалов — 422 (2%);
  • главврач ОКБ Дмитрий Хубезов — 260 (2%);
  • председатель общественной организации «Дышим чистым» Александр Суфранович — 251 (1%);
  • активист Алексей Бирюков — 248 (1%).

Ранее зампред правительства Евгений Беленецкий передал свои голоса пенсионеру Владимиру Ивкину.

Десятка лучших смогла пройти в следующий этап, на котором подключится жюри. Это независимый экспертный состав, который тайным голосованием выберет тройку победителей. Кто войдет в состав жюри, редакция озвучит позже.

Награждение пройдет в торжественной обстановке в декабре.

Напомним, RZN.info впервые проводит премию «Человек года Рязанской области». Ее вручат жителю региона, наиболее активно проявившему себя в общественно-политической жизни области в 2019 году.


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