На пожаре в Михайловском районе погибла пенсионерка

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В среду, 4 декабря, в селе Голдино Михайловского района погибла 83-летняя женщина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре двухэтажного дома поступило в 16:17. На пожаре погибла хозяйка одной из квартир.
Причины произошедшего уточняются. На место происшествия выезжали три автомобиля и семь сотрудников противопожарной службы.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.