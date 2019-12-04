В Рязани вновь уничтожат поддельную красную икру

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Фото: Pixabay.com
В Рязани обнаружили поддельную красную икру и замороженную рыбу. Об этом сообщила
На улице Гоголя продавали металлические банки с маркировкой «лососевая икра», на которую у продавца не было документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Шесть килограммов 720 граммов икры изъяли.
На торговой площадке в Октябрьском районе продавалась замороженная рыба и поддельная красная икра. У этого продавца также не было документов. 32 килограмма рыбы и четыре банки изъяли.
Специалисты уничтожат всю продукцию.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.