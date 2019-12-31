В новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить до утра

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В новогоднюю ночь с 22:40 до 3:00 перекроют движение на площади Ленина. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Изменится движение общественного транспорта.
Троллейбусы
маршрута №1 при движении из Московского района следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно;
№3 поедут от конечной остановки «Городская больница №11″ до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по улицам Новая, Горького, Есенина, площади Мичурина, Маяковского, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении;
№5 (наружный) от конечной остановки «улица Строителей» поедут по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивная, Есенина до разворотного круга на площади Театральной, далее — по улице Есенина, через площадь Мичурина, Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту до остановки «улица Строителей»;
№5 (внутренний) поедут до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского, площади Мичурина, улице Есенина до разворотного круга на площади Театральной, далее по своему маршруту;
движение троллейбусов маршрута №6 приостановят;
№10 из Московского района поедут до остановки «Дом художника» поедут по своему маршруту, далее по улице Маяковского, площади Мичурина, Есенина до разворотного круга на площади Театральной и обратно.
Автобусы
№№7, 11, 13, 17,18 поедут со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улице Сенная, Семинарской улице, далее по своим маршрутам;
Маршрутки
№№41, 47, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 поедут со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улице Сенная, Семинарская, далее по своим маршрутам;
№41 при движении со стороны Соборной площади поедет по улице Семинарская, Сенная, далее — по своему маршруту;
№№47, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны Театральной площади проследуют по улице Семинарская, Сенная, далее по своим маршрутам.
Из-за мероприятия «Карнавальная ночь» и фейерверка возле КДЦ «Октябрь» по улице Новоселов ограничат движение. С 00:20 до 1:30 1 января движение транспорта организуют по измененной схеме:
Автобусы и маршрутки
№№6, 16, 17 при движении в сторону центра города после ООТ «Городская больница №11» проследуют по улице Тимакова, Касимовскому шоссе, далее от остановки «Касимовское шоссе» по своему маршруту, при движении из центра города после остановки «Касимовское шоссе» проследуют по Касимовскому шоссе, улице Тимакова, далее от остановки «Городская больница №11» по своему маршруту;
№№32, 33, 47, 53, 65, 66, 96, 98, 99 при движении в сторону центра города после остановки «Городская больница №11» поедут по улице Тимакова, Касимовскому шоссе, далее от останки «Касимовское шоссе» по своему маршруту. При движении из центра города после остановки «Касимовское шоссе» следуют по Касимовскому шоссе, улице Тимакова, далее от остановки «Городская больница №11» по своему маршруту;
№77: при движении из центра города после остановки «Касимовское шоссе» следуют по Касимовскому шоссе, улице Тимакова, далее от ООТ «Городская больница №11» по своему маршруту; при движении в сторону центра города после остановки «улица Тимакова» проследуют по улице Тимакова, Касимовскому шоссе, далее от остановки «Касимовское шоссе» по своему маршруту;
№№34, 73 при движении из центра города после остановки «Депо №3» проследуют по улице Зубковой, улице Тимакова, далее от остановки «Городская больница №11» по своему маршруту. При движении в сторону центра города после остановки «Сбербанк» поедут по улице Зубковой, далее от остановки «Депо №3» по своему маршруту;
№85 при движении из центра города после остановки «Депо №3» следуют по улице Зубковой, Тимакова, далее от остановки «Городская больница №11» по своему маршруту, при движении в сторону центра города поедут по своему маршруту.
Отметим, в новогоднюю ночь на городском транспорте можно будет проехать до 3:30.