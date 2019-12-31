RZN.info опубликовал фоторепортаж украшенного к Новому году города

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
RZN.info опубликовал фоторепортаж города, украшенного к Новому году. Наш корреспондент прогулялась по Рязани и посмотрела, какие арт-объекты и украшения появились на улицах, площадях и в парках.
Напомним, что в 2019 году Рязань объявили «Новогодней столицей России 2020». На украшение города
Что из этого получилось, читайте в разделе «
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Рязанский региональный филиал «Россельхозбанка» открылся в регионе в 2002 году.