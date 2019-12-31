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Губернатор Николай Любимов записал видеообращение для рязанцев. Ролик он опубликовал на
В видео он отметил, что 2019 год «был непростым», но сложности «сделали нас сильнее».
Он заявил, что в будущем в регионе предстоит решить немало задач, чтобы «каждый рязанец почувствовал перемены к лучшему».
«Уважаемые рязанцы, я очень ценю поддержку каждого из вас, вашу любовь и заботу о своей малой родине. Давайте скажем самые теплые слова своим близким», — сказал губернатор.
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