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15:33, 31 декабря 2019 260
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Опубликовано новогоднее обращение Путина к россиянам

Опубликовано новогоднее обращение Путина к россиянам

В сети появилась запись новогоднее обращение президента Владимира Путина к россиянам. Видео опубликовано на YouTube.

Глава государства напомнил, что в следующем году россияне отметят 75-летие Победы в Великой Отечественной войны.

«От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения. Всех, кто прошел тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон», — сказал президент.

Он пожелал россиянам благополучия, мира и процветания.


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Фотопрогулка по новогодней Рязани.

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