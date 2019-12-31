Опубликовано новогоднее обращение Путина к россиянам

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В сети появилась запись новогоднее обращение президента Владимира Путина к россиянам. Видео опубликовано на YouTube.
Глава государства напомнил, что в следующем году россияне отметят 75-летие Победы в Великой Отечественной войны.
«От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения. Всех, кто прошел тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон», — сказал президент.
Он пожелал россиянам благополучия, мира и процветания.
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Фотопрогулка по новогодней Рязани.