Опубликована полная афиша новогодней ночи в Рязани

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Мэрия представила полную афишу мероприятий, которые ждут рязанцев в новогоднюю ночь. Список опубликован на
Празднование Нового года начнется 31 декабря в 23:00 на площади Ленина. После полуночи рязанцев ждут
Фейерверк запустят в 2:00, после чего начнется новогодняя дискотека, которая продлится до 3:00.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.