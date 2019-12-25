Стало известно, кто выступит в Рязани в новогоднюю ночь

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В новогоднюю ночь, 31 декабря, в Рязани выступит группа «Потехин Бэнд». Об этом сообщили в
На площади Ленина споют Алексей Потехин (бывший участник группы «Руки вверх») и Сергей Богданов. Они записали видеобращение для рязанцев, в котором пообещали исполнить известные хиты группы «Руки вверх».
Организаторы уточнили, что полную программу празднования Нового года опубликуют позже.
Напомним, в новогодние праздники в Рязань
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