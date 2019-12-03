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19:14, 3 декабря 2019 162
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«Вы все должны это попробовать». Рита Дакота похвалила рязанский десерт калинник

«Вы все должны это попробовать». Рита Дакота похвалила рязанский десерт калинник

Российская певица Рита Дакота похвалила рязанский калинник. Об этом она рассказала подписчикам Instagram.

Во вторник, 3 декабря, певица приехала на съемки, которые начались в рязанском кафе. Дакота порекомендовала фанатам попробовать десерт.

Кроме того, она прогулялась по Лесопарку и поблагодарила горожан за поддержку.

«Это так приятно, что весь город меня ждет», — сказала она.

Напомним, рязанский десерт калинник станет символом «Новогодней столицы-2020». Его делают из теста из ржаной, пшеничной и черемуховой муки с начинкой из калинового джема. Десерт будут покрывать глазурью из белого шоколада и сгущенного молока.


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