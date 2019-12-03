«Вы все должны это попробовать». Рита Дакота похвалила рязанский десерт калинник

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Российская певица Рита Дакота похвалила рязанский калинник. Об этом она рассказала подписчикам
Во вторник, 3 декабря, певица приехала на съемки, которые начались в рязанском кафе. Дакота порекомендовала фанатам попробовать десерт.
Кроме того, она прогулялась по Лесопарку и поблагодарила горожан за поддержку.
«Это так приятно, что весь город меня ждет», — сказала она.
Напомним, рязанский десерт
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