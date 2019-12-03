Рязанскую фигуристку Трусову номинировали на премию ISU

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Рязанскую фигуристку Александру Трусову номинировали на премию ISU Skating Awards, пишет портал
Спортсменку определили в номинацию «Лучший новичок».
Голосование болельщиков продлится до 10 февраля 2020 года, а вручение наград состоится 22 марта. Церемония пройдет на чемпионате мира в Монреале.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.