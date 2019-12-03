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12:32, 3 декабря 2019 299
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«Отдам последние деньги». В Рязани хозяйка пропавшего кота заплатит за его возвращение 80 тысяч рублей

«Отдам последние деньги». В Рязани хозяйка пропавшего кота заплатит за его возвращение 80 тысяч рублей

В Рязани хозяйка пропавшего кота породы мейн-кун заплатит за его возвращение вознаграждение — 80 тысяч рублей. Елена Данильченко рассказала RZN.info, что животное потерялось в октябре 2019 года в районе улицы Некрасова.

За это время рязанка расклеила по городу более двух тысяч объявлений о поиске домашнего питомца, раздала ориентировки с его описанием и фотографии в ветклиники, а также самостоятельно обследовала дворы и подвалы домов в центре города. Все безрезультатно.

Елена Данильченко рассказала, что перед пропажей к ним в гости заглянули приятели с ребенком. Последний стал бегать за котом и швырнул в него бумажную коробочку. Животное испугалось и перепрыгнуло через высокий забор. Сразу же подрался с уличным котом и стал сильно хромать. Хозяева пошли его искать, но так и не нашли. Через неделю от тоски умерла их кошка, с которой пропавший кот «дружил».

По словам хозяйки, коту по кличке Изя более десяти лет, он хромает на одну лапу, кастрирован, с кисточками на ушах, окрас темный, на руках белые «полуперчатки», на ногах — белые «чулки», мордочка более светлая, глаза зелено-оливковые. У кота проблемы с пищеварением.

«Его исчезновение — трагедия для всей семьи. Ребенок плачет и тоскует без друга, — рассказала рязанка. — Душа рвется на части. Я жду второго ребенка и для меня пропажа кота — жуткий стресс. Я готова отдать последние накопления — 80 тысяч рублей — лишь бы его вернули. Кот, как сквозь землю провалился. Возможно, его кто-то подобрал».

Елена Данильченко рассказала, что предположительно животное видели 10 ноября у лицея №4. Но найти его там не удалось.

«Если кто-то его подобрал, пусть люди возьмут денежное вознаграждение и купят себе двух-трех котят этой породы, а этого, пожилого, вернут хозяевам. Семья очень страдает и на душе черным-черно. Помогите вернуть кота в семью, который для них — ребенок» — сказала рязанка.

Передавшему в руки хозяев живого кота гарантируется вознаграждение — 80 тысяч рублей. Если у вас есть информация о животном, можно связаться с его хозяйкой по телефону: +7 (920) 990-00-38


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