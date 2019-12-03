На Почтовой установят снеговиков-музыкантов

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На улице Почтовой в рамках «Новогодней столицы 2020» установят снеговиков-музыкантов. Об этом сообщил
Кроме того, на площади театральной подключат световой фонтан.
На улице Ленина начали демонтировать триколор. На месте светильников появятся новые гирлянды.
Запустят всю иллюминацию в городе в день торжественного открытия фестиваля — 7 декабря.
Напомним, на площади Победы, на Московском шоссе перед зданием Дворца торжеств и на улице
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.