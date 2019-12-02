На Почтовой смонтировали новогодний шар диаметром пять метров

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На улице Почтовой в рамках проекта «Новогодняя столица» смонтировали новогодний шар диаметром пять метров.
Светодиодные конструкции в виде елочных шаров смонтируют также на площади Победы у МКЦ и на Московском шоссе перед новым зданием ЗАГСа.
Включить иллюминацию планируют в день запуска проекта, 7 декабря.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.