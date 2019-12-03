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15:35, 3 декабря 2019 342
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Косметолог из Рязани за два дня собрала для пожилой соседки-погорелицы более 600 тысяч 1

Косметолог из Рязани за два дня собрала для пожилой соседки-погорелицы более 600 тысяч

Косметолог из Рязани Анна Абаджян за два дня собрала для пожилой соседки-погорелицы более 600 тысяч рублей. 86-летняя Галина Аленина из-за пожара осталась без вещей, денег и дома.

Пенсионерка лишилась дома 6 ноября. Анна Абаджян начала собирать для нее деньги среди своих клиенток в Instagram.

«Каково же было мое удивление, когда к часу ночи на счете у меня было уже 30 тысяч рублей! Подруга мне еще на старте сказала, что, мол, я соберу полмиллиона, я не поверила ей. К утру сумма увеличилась до 60 тысяч — помогла незнакомая девушка из Санкт-Петербурга, которая сразу перевела 25 тысяч рублей, — рассказала рязанка. — На следующий день репосты моего призыва о помощи выложили несколько блогеров, и к вечеру сумма сбора выросла до 130 тысяч рублей».

Запись рязанки репостнула блогер с миллионной аудиторией.

«Сумма выросла до 320 тысяч рублей! На ночь я отключала телефон, потому что поминутно приходили сообщения о переводах. Суммы были разные: кто-то переводил 10 рублей с просьбой простить за то, что так мало, а кто-то — существенно больше», — пояснила девушка.

В итоге Абаджян собрала более 600 тысяч рублей. Дом очистили от гари, рабочие сейчас делают крышу.


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