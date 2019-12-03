Косметолог из Рязани за два дня собрала для пожилой соседки-погорелицы более 600 тысяч

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Косметолог из Рязани Анна Абаджян за два дня собрала для пожилой соседки-погорелицы более 600 тысяч рублей. 86-летняя Галина Аленина
Пенсионерка лишилась дома 6 ноября. Анна Абаджян
«Каково же было мое удивление, когда к часу ночи на счете у меня было уже 30 тысяч рублей! Подруга мне еще на старте сказала, что, мол, я соберу полмиллиона, я не поверила ей. К утру сумма увеличилась до 60 тысяч — помогла незнакомая девушка из Санкт-Петербурга, которая сразу перевела 25 тысяч рублей, —
Запись рязанки репостнула блогер с миллионной аудиторией.
«Сумма выросла до 320 тысяч рублей! На ночь я отключала телефон, потому что поминутно приходили сообщения о переводах. Суммы были разные: кто-то переводил 10 рублей с просьбой простить за то, что так мало, а кто-то — существенно больше», — пояснила девушка.
В итоге Абаджян собрала более 600 тысяч рублей. Дом очистили от гари, рабочие сейчас делают крышу.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.