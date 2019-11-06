В МЧС показали, как тушили пожар на окраине Рязани

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Пресс-служба рязанского ГУ МЧС показала, как пожарные тушили загоревшийся дом на окраине Рязани.
Напомним, в среду, 6 ноября, на улице Сысоевской
Пожар начался в 10:51. Шесть расчетов и две смены спасателей ликвидировали его в 11.59.
Никто не пострадал.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.