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10:00, 28 декабря 2019 245
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Водоснабжение на 25 рязанских улицах восстановили

Водоснабжение на 25 рязанских улицах восстановили

Водоснабжение на 25 рязанских улицах восстановили. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Ремонтные работы на водопроводе завершили.


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