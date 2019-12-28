В Рязани из-за ремонтных работ отключили холодную воду на 25 улицах

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани из-за ремонта водопровода отключили холодную воду на 25 улицах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Воду отключили в пятницу, 27 декабря. Подачу возобновят после окончания работ.
Адреса:
Кроме того, под отключение попал роддом №1 на улице Новоселов, дом 33а.
Позже в пресс-службе уточнили, что водоснабжение
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ канун Нового года на Почтовой устроят праздник с сюрпризом
|
cледующая новость →«Первый канал» показал короткую программу Трусовой на чемпионате России
Центральную Россию охватила эпидемия криминальных врезок в трубопроводы.