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8:27, 28 декабря 2019 444
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В Рязани из-за ремонтных работ отключили холодную воду на 25 улицах

В Рязани из-за ремонтных работ отключили холодную воду на 25 улицах

В Рязани из-за ремонта водопровода отключили холодную воду на 25 улицах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Воду отключили в пятницу, 27 декабря. Подачу возобновят после окончания работ.

Адреса:

  • улица Касимовское шоссе;
  • улица Тимуровцев;
  • улица Советской Армии;
  • улица Тимакова;
  • улица Новоселов;
  • улица Шереметьевский проезд;
  • улица Зубковой (частично);
  • улица Полевая;
  • улица Большая;
  • улица Старое село;
  • улица Боголюбова;
  • улица Макаренко;
  • улица Белинского;
  • ул. Есенина (частично);
  • улица Маяковского;
  • улица Колхозная (частично);
  • улица Машиностроителей;
  • улица Горького;
  • улица Новая;
  • улица Верхняя;
  • площадь Театральная (частично);
  • улица Циолковского;
  • улица Урицкого (частично);
  • улица Электрозаводская;
  • улица Радиозаводская.

Кроме того, под отключение попал роддом №1 на улице Новоселов, дом 33а.

Позже в пресс-службе уточнили, что водоснабжение восстановлено.


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